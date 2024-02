Valev Sein tähistab juubelit näitusega

Pikas Majas üles pandud Valev Seina 60. juubelile pühendatud näitust avades juhtis Helgi Põllo tähelepanu, et tänavusel kunstiaastal on meil tähistada veel vähemalt kaks juubelit – Kaljo Põllu ja Ülo Soosteri oma, mistõttu võiksid vaatajad näitusel kõigepealt neile pühendatud maalid üle vaadata.

Maalil “Kaljone“ on kunstnik Põllut kujutanud salapärasena kadakate vahelt piilumas, kusjuures ripub see maal ugrimugrilike tuttidega nööridel. Tutid nööridele tekkisid taaskasutusest. Valev selgitas, et algul tundus, et eelmisest näitusest jäänud riputusnöörid ei sobi, aga siis talupoja kombel nööri jätkates saavutasid sõlmed kunstilise tähenduse. “Kui sõlmesid on palju, siis paistavad nad kui kadakaokkad,“ ütles Valev. Taiese raam, nagu kõik raamid sel näitusel, on uurimist väärt, sest koosneb kuuest eri tükist.