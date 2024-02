VALESTI LOETUD | Transpordiamet esitas tuletornide külastatavuse kohta aastaid valeandmeid

Hiljuti Transpordiameti poolt välja antud pressiteatest lähtub, nagu oleks Kõpu tuletorni külastatavus aastaga kukkunud 7000 inimese võrra. Peale Hiiu Lehe eelmise nädala artiklit selgus, et tegelikult on külastajate arv hoopis 3600 inimese võrra tõusnud.

Esimesena lõi häirekella Hiiumaa Arenduskeskus, kellele vallavalitsusest antud numbrid ei kattunud Transpordiameti poolt välja käidud numbritega. Tuletornide omanikuks on riik ning Hiiumaal on kolm neist antud opereerida vallale, kes omakorda rendib need edasi.