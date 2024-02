Vald otsib ikka veel koolile ja lasteaiale juhti

Hiiumaa vallavalitsus on neli kuud otsinud Lauka põhikooli ja Vigri lasteaia direktorit, kes asendaks praegu lapsepuhkusel viibivat Margarita Korolit. Seni tulemusteta.

Esimese konkursi ajutiselt äraoleva direktori ametikohale kuulutas vallavalitsus välja mullu oktoobris. Praeguseks on luhtunud ka teine direktori otsingu konkurss. Mõlemal korral oli ametikoha soovijaid vaid üks, kellest üks loobus juba enne vestlust.

„Minu isiklik arvamus, mis tugineb eelnevale kogemusele on, et sügis-talvine aeg oli uue haridusjuhi leidmiseks kehv – hariduses olevad inimesed vaatavad ringi ja kipuvad plaane seadma kevadel,“ ütles abivallavanem Liisi Mäeumbaed, kelle juhtida on valla haridusvaldkond.