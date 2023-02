Vald loovutab 600 000 euro eest vara

Neljapäevasel istungil on Hiiumaa vallavolikogu töölaual eelnõu, millega vald loovutab sihtasutusele Hiiumaa Sadamad 621 000 euro väärtuses varasid.

Varade loetelus on Soela sadama teenindushoone, Roograhu sadama teenindushoone juurde­ehitus, Orjaku sadama teenindus­hoone ja betoonkai, Kärdla sadama ujuvsild ja hulk väiksemat sadamavarustust. Varad on loodud INTERREG Kesk-­Baltikumi 32 sadamat hõlmanud Smart Marina projektiga, mille partner oli Hiiumaa vald ning antakse nüüd üle lõppkasutajale, milleks on

SA Hiiumaa Sadamad. Hiiumaal juhtis projekti elluviimist tollal Kärdla sadama kapteni ametis

olnud Sven Kriggulson.