Vabakooli laste töö vanast metsast saab ELFi auhinna

Ülemiste keskuses avatud kollaažinäituse „Vana mets on nagu muinas­jutt“ žürii tõstis nooremas vanuserühmas esile Hiiumaa Vabakooli 2.–3. klassi laste töö.

„Töö paistis teiste seast silma nii loodusest ammutatud vormi kui vana metsa olemuse sisuka edasi andmise poolest. Pildile on peidetud ka mitmed vana metsa kangelased ja kollaaži lähedalt uurides tekib paratamatult hetkeks tunne, et oled metsa sattunud,“ ütles üks konkursi korraldajaid, Eestimaa Looduse Fondi (ELF) metsaekspert Liis Kuresoo.

Teise ja kolmanda klassi ühistööna valminud abstraktse kollaaži loomiseks käisid lapsed koos õpetajaga inspiratsiooni kogumas otse kohalikest vanadest metsadest.

Vanema vanuserühma võitja, Paikuse Kooli viienda klassi õpilaste värviküllasel segatehnikas kollaažil seiklevad mitmed muinasjutulised kangelased nagu seenevanake, mängu­karu ja valge toonekurg.

Näitusega, mis jääb üles kevadeni, tuletavad lapsed linnaruumis toimetavatele täiskasvanutele meelde, kui väärtuslikud on meie vanad ja elu­rikkad, ent haruldaseks jäänud metsad.

Kollaažinäitus on korraldatud ELF-i algatuse „Mets tahab vanaks elada“ raames. Näitusele koguti töid üle-eestilisel konkursil, et panna lapsed koos juhendajaga vana metsa elanike, eripärade ja väärtuste peale mõtlema. Kokku saabus konkursile üle 160 fantaasiarikka töö, millega saab tutvuda virtuaalnäitusel, väike valik töödest on kevade lõpuni üleval Ülemiste keskuse aatriumis.

Kuigi kõik osalenud õpilased väärivad oma panuse eest tunnustust, valis ELF kahes vanusekategoorias välja klassid, kes saavad minna kevadel õppereisile vanasse metsa.

1.–3. klasside vanuserühmas tõsteti esile Hiiumaa Vabakooli 2.–3. klassi lapsed ja 4.–9. klasside vanuse­rühmas Paikuse kooli 5. klassi õpilased. Ülemiste keskuse poolt esile toodud töö autoriks on Antsla Gümnaasiumi 5.a klassi õpilased. Nende klassikalises stiilis loodud kollaaž mõjus võimsalt ja andis väga hästi edasi vana metsa põnevat ja vaheldus­rikast elustikku.

Kõik 160 võistlustööd leiab veebigaleriist: www.elfond.ee/margatudmetsas/galerii