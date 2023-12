Hiiumaa Vabadussõja mälestusmärgi põhidetail on valmis, kuid jääb seisma Iin Konepaja tehasesse seniks, kuni Hiiumaa muinsuskaitse selts saab raha tööde jätkamiseks.

„On mõistlik, et me hoiame seda seni soomlaste käes kuni saame raha, et kõik ühe tükina tehases valmis teha,“ ütles seltsi juhatuse liige Dan Lukas. „Kui me jätkuraha ei saa, ei ole meil mõtet seda metallosa tuua siia kiriku ette roostetama – see ei ole väärikas lahendus.“