10. augustil ilmus 1,3-eurone standardmark, millel on eri värvidega kujutatud Eesti maakonnad.

Jaan Saare kujundatud margiväljaandesse kuuluvad veel esimese päeva eriümbrik, millel on maakondadele lisatud ka nimed, ja Tallinnas Toompea postkontoris kasutusel olnud Eesti kontuuri kujutav esimese päeva eritempel. Markide trükiarv on 200 000 ja need on iseliimuvad.