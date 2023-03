Uus spirograafiamasin päästab mandrilkäigust

Pärast väikest pausi on kopsu-uuringute teenus Käinas taas saadaval ning uuenenud on ka tehnika.

Käina perearstikeskuse õde Anu Saar, kes spirograafiauuringuid läbi viib, ütleb, et uus masin on eelmisest sammu võrra parem, sest saadab tulemused otse digilukku, mis teeb kopsuarsti e-konsultatsiooni tunduvalt lihtsamaks. Tänu sellele ei pea patsient enam esialgse kopsu-­uuringu ega selle tulemuse analüüsiks Hiiumaalt ära minema.

Spirograafiamasin, millega kopsude toimimist Käinas testitakse, näeb välja nagu hõbedane balloon. Ühes otsas on sel pump, millega Anu Saar seda kord nädalas, kolmapäeviti, kalibreerib. Teises otsas on toru, mille otsas huulik, mis läheb patsiendi suhu. Spirograafiatesti tegemiseks suleb kopsuõde patsiendi nina­sõõrmed ja palub huuliku suhu panna, selle ümbert hammastega kõvasti kinni hoida ning sügavalt sisse-välja hingata.