UUS SAADE | Hiiu Leht alustas taskuhäälinguga

Hiiu Lehe taskuhäälingus Köik Jütud arutlevad Raul Vinni ja Arno Kuusk koos saatekülalisega Hiiumaal jutuks olevatel teemadel.



Esialgne plaan on taskuhäälingu uus osa välja anda kord nädalas. Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni ütles esimeses saates, et tänapäeval on kuulamine lugemise asemel saanud tavapäraseks ning nii on võimalik Hiiumaal toimuvat veelgi rohkemate inimesteni viia. Taskuhäälingut saab kuulda Hiiu Lehe kodulehelt, aga ka sellistelt platvormidelt nagu Spotify või Apple Podcast.

Esimeses, kolmapäeval avaldatud, saates on külaliseks Hiiumaa Tarbijate Ühistu juht Kaja Antons põhjusel, et esmaspäeval taasavati Hiiu Konsum. Juttu tuleb nii ühistu püsimistes, suvepoe plaanideste, kuulsast logost ja paljust muustki.