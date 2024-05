Kaks eelmist aastat Kalanas tegutsenud Esko baar jätkab Sõru kõrtsi tegevust.

Baari peremees Tarmo Lepik on rõõmus, et saab paradiisisaarel nüüd pikemalt tegevust jätkata, sest rendileping Hiiumaa sadamatega on sõlmitud viieks aastaks.

Tarmo Lepiku kirg on Eesti väiketootjate õlled: “Meie valikus ei ole kunagi alla 100 õlle. Aga pakume ka ühe Eesti suurtootja märjukest, sest eks paljud kliendid eelistavad ikka harjumuspärast.“