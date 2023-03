Uueks perearstiks saab dr Priit Marmor

Juunikuust alustab perearst Lia Prigoda nimistuga tööd doktor Priit Marmor (33).

Tervisekassa perearstiabi peaspetsialist Maarika Liivamäe ütles, et perearstikonkursi vestlus-ja hindamisvoor toimus 8. märtsil ja lõppes edukalt. Konkursil kandideerinud perearst Priit Marmor on nimistu N0327 uus omanik alates 1. juunist 2023.

Marmor töötab perearstina Tartus ja sügisel täitub ametis neli aastat. Hiiumaale tuleku põhjusena mainis Marmor lapse sündi ja rahulikku elukeskkonda. Siin ootavad ees vanemad, aga ka sõbrad. „Ei saa tähele­panuta jätta ka doktor Prigoda sooja kutset ega vallavalitsuse, sealhulgas nii eelmise kui praeguse vallavanema abivalmidust.“

Teise Kärdla perearsti dr Meeli Paesülla nimistule esimesel katsel uut perearsti ei leitud ja praegu on käimas korduskonkurss, mille tähtaeg 22. märtsil.