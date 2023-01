ÜLESKUTSE: Aitame Gammalsvenskbyd!

On mõte aidata hiiurootslaste järglaste küla Gammalsvenskby inimesi Ukrainas. Olgu,et nende esivanemad küüditati Hiiumaalt 241 aastat tagasi, mäletavad nad oma juuri. Praegu varsti juba aasta kestnud sõda on neid kõvasti räsimas ja igasugune abi väga vajalik. Maailm abistab Ukrainat, Hiiumaa ja hiidlased võiks anda oma väikese panuse ka ajalugu silmas pidades otse tänapäeva.

Praegu kavandame kahte suunda, millest üks oleks raha kogumine ja teine abipakk Hiiumaa toodetega. Köik selleks, et aidata selle kaudu inimesi samas ka vaimsel tasandil: „Me mäletame, teame ja mõtleme teile!” Hingehoid on väga tähtis raskel ajal.

Tahame teha köike koostöös Gotlandi saare hiiurootslaste organisatsiooniga Svenskbyborna, kellel on otseside Gammal­svenskbyga ja kelle üks abisaadetis nädal tagasi kohale sai. Teine, suur meditsiiniabi on kohe minemas lähedal asuvasse Berislavi linna. Olen tänulik vallavanem Hergo Tasujale, kes minu mötet toetab. Ta oli nöus, et raha kogume Hiiumaa valla arveldus­arvele selgitusega „Hiiurootslastele“ ja sealt kanname üle Gotlandile, kus tegutseb hiiurootslaste järglaste organisatsioon Svenskbyborna.