Neljapäeval alguse saav noorte purjeregatt Kärdla Race toob Hiiumaale võistlejaid neljas paadiklassis, kes neljal päeval Tareste lahel Eesti parimaid selgitavad.

Võistlusel, mis on Eesti karikasarja etapiks, selguvad ka riigi meistrid paadiklassides Optimist, Zoom8 ja ILCA 4. Võistlusi korraldava JK Dago klubiülema Kai Kallase sõnul on sõitma tulemas üle 200 noorpurjetaja Eestist, Lätist ja Leedust ning võisteldakse ka Ukraina lipu all.