Üks väga eriline saun: kaitseliidu improviseeritud kaevikusaun

Kaitseliitlased peavad õppusi iga ilmaga – sadagu või taevast pussnuge. Külmas ja märjas on hea, kui päeva lõpuks kuuma naha vahele saab. Kaevikusaun on üks võimalus, kuidas minimaalsete vahenditega metsas sauna teha. Sellist asja on küll proovitud vaid korra ja aastaid tagasi, ent on, mida meenutada.