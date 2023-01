Ukraina hiiurootslaste külas on olukord endiselt raske

Hiiurootslaste järeltulija ja neid koondava organisatsiooni Svenskbyborna liige Sofia Hoas kirjutab sotsiaalmeedias, et kuigi ilm hiiurootslaste külas Ukrainas on soojemaks läinud, püsib olukord endiselt raske. Vene väed jätkavad rünnakuid Dnipro jõe teiselt kaldalt. Mitmed majad on kahjustada saanud ning inimesed haavata. Teed külasse on kehvas seisus ning nende läbitavus sõltub suuresti ilmast. Gotlandi hiiurootslaste järeltulijate organisatsioon varustab annetuste toel küla humanitaarabiga, mida viiakse Ukrainasse autoga Rootsist. Viidud on toitu, pealampe, akusid, küttelampe ning 21. jaanuari seisuga 94,5 tonni puitbriketti, millega inimesed saavad kodusid kütta ja ka söögitegemiseks tuld teha. Briketti ostab organisatsioon Ukrainast.

Lisaks püüavad vabatahtlikud aidata külaelanikke murega, et neile pole kümme kuud pensionit makstud, sest asuvad rinde­tsoonis. Samuti tegelevad suurema veepumba paigaldamisega, milleks on vaja võimsamat elektrijaama. „Kui päevas oleks püsivalt vähemalt paariks tunniks vett, oleks küla­elanike elu juba palju lihtsam,“ kirjutab Hoas.