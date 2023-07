Ujumisrituaalid ehk (H)ausalt Hausmast

Tegevusi, mida turistina või kohalikuna Hiiumaal harrastada, on kümneid ning siin, oma veerus, olen proovinud neid sulle, hea lugeja, tutvustada läbi enese kogemuste. Nüüd kui oleme oma suvega poole peale jõudnud, kirjutan millestki päris isiklikust – ujumisest. Proovin heita valgust ujumise transformatiivsele jõule, mida nii mina kui ka paljud teised armastavad harrastada Hausma väikeses rannas.

Kui on üks sportlik tegevus, mida ma iga päev Hiiumaal olles harrastan, siis selleks on ujumine. Hommikul enne tööd ja õhtul enne magamaminekut. Esimest korda sel aastal, kui ma Hausmas ujumas käisin, oli emadepäev – vee soojus oli 13 kraadi kanti. Ma tean, see on võrreldes talisuplejatega täiesti kehv tulemus. Aga sellest ajast saadik on Hausma rannast saanud minu tihe kaaslane, tujutõstja, proovilepanija ning mugavustsoonist välja puksija.