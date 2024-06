UITAJA | Hiiumaad mere poolt vaadates

Minul on see hästi meeles, kui ma esimest korda Hiiumaad nägin – see oli üks suvine nädalavahetus rohkem kui kümme aastat tagasi ning vaatasin Hiiumaad Saarnaki laiult, kuhu ma olin läinud kajakiga. Millegitõttu oli elu läinud nii, et Hiiumaale ei olnud ma elu sees sattunud ja ka seekord jäi käimata, sest nädalavahetus oli lõppemas ja pidime Puise ninale tagasi aerutama.