Turu tänava lepad jäävad parklale jalgu

Kärdla osavald andis loa, maha raiuda valla­maja taga oleval Turu 1 kinnistul kasvama hakanud sanglepasalu. Kokku lubatakse kinnistult raiuda koguni 31 noort leppa. Kärdla osavalla haldusjuht Marko Ranna ütles, et päris kõiki puid siiski maha ei raiuta.

Seoses lindude pesitsusajaga soovitas osavald seada raiepiirangu 1. aprillist kuni

15. augustini. Reedeks oli osa puid juba maha võetud, eile raietööd seisid. 2021. aastal vahetasid vald ja Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS) Hiiu tn 1a ja Turu tn 1 kinnistud, esimesele hakkab RKAS tänavu riigimaja ehitama, Turu tn 1 senisele tühermaale peab vald rajama parkla. Kärdla osavalla tänavuses eelarves on riigimaja parkla ehituseks ette nähtud 300 000 eurot.

Turu tn 1 kinnistu ostis RKAS 2019. aastal. Kinnistul kasvas lepavõsa ja asus üks vana kuur, mille uus omanik enne kinnistu vallale üleandmist lammutada lasi.

Turu tn 1 kinnistule ehitab vald vähemalt 45 märgistatud parkimiskohaga ja valgustatud parkla. Kümme parkimiskohta jääb tulevase riigimaja kasutajate ja sealsete töötajate sõidukite jaoks, ülejäänud on avalikus kasutuses. Vähemalt viiendik parkimiskohtadest peavad olema varustatud elektriautode laadimisvõimalusega. Vald omalt poolt kohustub tagama parkla opereerimise, hooldamise, remondi ja heakorra.

Vallal on plaan parkla valmis saada hiljemalt riigimajaga samaks ajaks, aastaks 2024.