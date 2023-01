Tuletorne külastas üle 30 000 inimese

Kõrgessaare osavalla vanema Niels-Peter Rattiste sõnul käis Hiiumaa sümboliteks olevates tuletornides 2022. aastal kokku üle 30 000 külastaja. „Täpsed numbrid vajavad veel ülevaatamist, aga suurusjärgud on selged – Kõpu tuletorni külastas üle 17 000 inimese; Ristna külastajate arv ületas 4000 ja Tahkunas 10 000 inimest,“ ütles ta. Kõik kolm külastajatele avatud tuletorni asuvad Kõrgessaare osavallas.

Käinas asuvat elamuskeskust Tuuletorn juhtiv Krista Metsand vastas päringule, et Tuuletorni Expot külastas 2022. aastal 18 176 pileti lunastanud inimest. „Lisaks kõik need, kes käisid ekspositsiooniga tutvumas nendel kordadel, kui uksed kõigile avatud olid, ja suuremate ürituste publik. Siis on ürituste klientidele võimaldatud ka vaba liikumine Expol,“ selgitas ta.

Tuuletorni ronimisseinal käis aastaga külastajaid 4935. „Sellelegi numbrile tuleb lisada kooligrupid ja lisaelamusi soovinud seminari­kliendid ja töökollektiivid, kelle üle eraldi arvestust ei pidanud, number on kõhutunde ja mälu pealt hinnates mitmetes sadades,“ rääkis Metsand.

Trennid Tuuletorni ronimisseinal toimuvad neljal päeval nädalas, kokku 9 trenni. Igas trennis kohal 4–7 ronijat ja needki inimesed lisanduvad statistikasse. Seega oli ronimisseina kasutajate arv mullu kindlasti üle 5000 inimese.