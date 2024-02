LENNULE SAAB KIIREMINI | Vedaja toob lennuliinile mõned uuendused

Praeguse info kohaselt alates 1. märtsist Talinna-Kärdla lennuliini teenindama hakkava NyxAir juht Jaanus Ojamets nentis, et mõned uuendused vedaja vahetusega tulevad. Kogu pardateenindus muutub tema kinnitusel eestikeelseks. Samuti tekib uue vedajaga võimalus lennule registreerida veebilehe kaudu, mis vähendab lennujaamas viibimise aega.

Liinil hakkab lendama 33-kohaline lennuk. Lennukitüüp on Saab 340 ehk samasugune, nagu lendab Hiiumaa ja mandri vahel ka praegu, ja mis on Ojametsa sõnul üks vähestest lennukitüüpidest, mis etteantud reisijate arvule sobib. Ojamets rääkis Hiiu Lehele, et vajaminev lennuk on ettevõttel olemas juba aasta aega, mil esimest korda lennuhange võideti. Esmalt hange tühistati ning uuele hankele järgnes vaidlus.