TULEB UUS GARAAŽ | Tulekahjus kannatada saanud ehitavad uue hoone

Kuu aega on möödas sellest, kui Hellamaa külas puhkenud kahjutuli 4. veebruari öösel hävitas Mari ja Marek Maari pere kahekorruselise garaaži. Tulle jäi remondijärgus auto ja kõik meeste tööriistad, millega leiba teeniti, aga ka lapse sünnipäevakingitus, väike mootorratas.

8. veebruaril kirjutasime juhtunust Hiiu Lehes ja kutsusime garaažipõlengus elatisvahendid kaotanud peret toetama. Küsisime nüüd, kuidas neil on läinud. Mari Maar ütles, et juhtunu on ikka veel väga värskelt meeles, pisut kergem on olnud tänu inimeste toetusele.