Mullu külastati riigi puhke-kaitsealasid pea kolmel miljonil korral, Hiiumaa populaarseim on Tõrvanina telkimisala.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kogutud statistika kohaselt on kõige külastajaterohkem Tallinna ümbruse puhkeala, mis ulatub Paldiskist Rohuneeme tipuni ja Haabneemest Varbolani. Hiiumaal on populaarseimad puhkekohad Tõrvanina ja Sääretirbi telkimis­ala, mida külastati mullu vastavalt 31 000 ja 27 000 korral.

RMK lisab pidevalt ka uusi kohti ning 2023 valmib Hiiumaal Sääretirbi telkimis­ala uuendus. Populaarsele kohale on tänavu plaanis ehitada suurem parkla ja samuti ehitada teenindusmaja, kus on ühe katuse all nii info, prügi­sorteerimine, käimlad kui ka lõkkepuud. Samuti suurendab RMK seal ka lõkke­kohtade arvu. Eelmisel aastal viidi uuendus­tööd läbi Rebastemäe õppe­rajal, kuhu paigaldati raja äärde ka uued vaatetornid.

Koroonaajal järsult populaarsust kogunud riigimetsa puhke- ja kaitsealade külastamine on Eesti inimeste seas jätkuvalt populaarne – mullu külastati neid 2,96 miljonit korda, mida on üle 100 000 enam kui aasta varem.

„Eesti on metsarikas maa ning on oluline, et meie inimesed tunnevad rõõmu looduses käimisest ja metsas liikumisest. Jõudsalt kogub populaarsust RMK loodud teabepunktide ning puhke- ja kaitsealade külastamine ka noorte seas,“ tõdes RMK külastuskorraldus­osakonna juhataja Marge Rammo.

Suundumust kinnitab ka möödunud aastal RMK tellitud avaliku arvamuse uuring, millest selgub, et RMK külastuskohtades käimine oli kõige populaarsem just 15–34-aastaste seas. Kokku on 61% Eesti inimestest käinud aasta jooksul mõnes riigimetsa külastuskohas.

RMK-l on üle Eesti kokku 3300 km loodusradu, mille juurde kuulub 90 eri kõrgusega vaatetorni, 738 lõkke­tegemise kohta, 61 telkimisala ja mitmed metsa­onnid ning -majakesed. Lisaks pakub RMK võrgustik looduses liikumise ja looduspuhkuse võimaluste kasutamist ka loodusturismi ettevõtlusele.