TORNIKIIVER KORDA | Reigi kirikutorn sai 84 000eurose muinsustoetuse

Muinsuskaitseamet teavitas veebruari algul välja valitud toetusesaajaid. Suurima summa, 84 000 eurot, eraldas amet omandireformi reservfondist Reigi kiriku tornikiivri restaureerimiseks.

“Lõpuks ometi,“ ütles Reigi kiriku koguduse vanem Merike Klein, et seda rõõmusõnumit on oodatud vähemalt kolm aastat. Kaks aastat tagasi vahetati kiriku küljeuks välja uue vastu, muud pole vahepeal teha saanud. Saadud toetusega uuendatakse plekiga kaetud kirikutorni puitosad, mis on täitsa mädad. “Ei julge sinna torni enam minnagi, meil on lausa trepile nöör ette tõmmatud, et keegi ülesse ei läheks,“ ütles Klein.