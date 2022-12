Torm paneb hiidlased proovile

Seis Hiiumaal esmaspäeval kell 20.40

Lennuk ei lenda

Kell 20.30 väljus praam Heltermaalt

Hiiumaa teedel on eriolukord, kõiki teid lahti hoida pole võimalik! Pääste- ja kiirabiautode jõudmine abivajajateni on raske, seega on lisajõuna kaasatud Kaitseliidu kiirabiauto.

Elektrita on 634 majapidamist

Teisipäeval on koolid kaugõppel! Osades lasteaedades on avatud valverühmad, millest vanemaid on juba teavitatud.

Kõpu koolimajas on avatud laadimispunkt!

Kõik Coop Hiiumaa kauplused töötavad, ka Suuremõisa pood, kuhu viidi generaator

Kärdlas on teeolud kõige keerulisemad Sadama tänava lõpus alates politseimajast – tee on tuisanud ja mitmed autod järjest kinni olnud – sinna soovitatakse mitte minna

Ei tasu sõita ka Hausma teel

Kärdlas on kukkunud üks suur oks autole ja üks puu vajunud majale – suuri kahjustusi ei ole

Käina Spordikeskus ei lülita täna saunasid sisse, sest elekter kõigub

Käina Huvikooli kontsert jääb ära!

Hiiumaa muuseum suleb uksed kell 13.00

Hiiumaa spordikeskus paneb uksed kinni kell 20.00



Esmaspäeva pealelõunaks on põhjamaine talv juba mitmendat päeva Hiiumaal oma tõsisemat nägu näidanud ja torm alles hoogu kogumas.

Valla kriisikomisjon on palunud inimestel tormiks valmistuda ja transpordiamet kehtestanud riigimaanteedele erilise hoolderežiimi. Praamid ja lennukid ei sõida. Elektrit ei ole endiselt Kidastes, Salinõmmel ja Kõpus pea kuuesajas majapidamises.

Kodused mured

Pühapäeval arutasid naised Emmaste poes, kas peaks veel patareisid ostma, sest kui elekter päris ära läheb, on ju pood ka kinni. Sügavkülmakastide sisu koha pealt on kogemused ja teadmised erinevad. Müüja Marianne ütleb, et sügavkülmutatud asjad saab õue külma kätte viia ja Mirjam tuletab meelde, et ükskord ammu ei olnud Emmastes nädal aega elektrit.

Sügavkülmutatud toiduvarud on ka Hirmustes elava Kadri Romano jaoks kõige suurem mure. Neil ei ole elektrit juba neljapäeva õhtust ja reedel õue viidud marjad sulasid ikka üles, sest külmakraade ei olnud piisavalt. Kadri peres on kolm last ja kõigi teiste asjadega saavad nad hakkama – laadimiseks on suurem akupank ja õues salvkaev. Peretuttavad ehitavad Ülendisse maja ja plaanivad ka sinna kinnist salvkaevu, sest elektrikatkestuste puhul ei tööta pumbad ei puurkaevus ega kanalisatsioonis. Kadri jälgib elektrikatkestuste kaarti ja loodab, et ehk esmaspäeva õhtuks tuleb elekter tagasi, tekstisõnumeid prognoosi kohta küll veel tulnud ei ole.

Kõpus elamisega nalja ei ole. Galja Liiv hüüab telefoni, et tal on ainult kaheksa protsenti telefoniakut ja rääkigu ma kiiresti, mis vaja on. Ta ei teagi, kas teeots on lahti aetud, sest eile olevat traktor korraks katki läinud. Seda kinnitab ka osavallavanem Niels Rattiste, et traktor ütles suure töökoormuse all hetkeks üles. Elektriliinidega on üldse nii, et kui ühe puu liinidelt ära saad, kukub kuskil kaugemal jälle uus.

Mõnel pool kooli ei mindud

Lauka kooli direktor Margarita Korol ütleb, et need lapsed on koolis ja lasteaias, kes lähemal elavad, aga kaugematest kohtadest ei saanud lapsed tulla. Koolis teevad nad nii, et söövad lõuna ära ja siis lähevad õpilased koju tagasi. Kärdla põhikooli õpilastel palutigi koju jääda, sest majade vahel liikumine pole täna kuigi ohutu.

Erakogu

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Noortekodu juht Eve Voogla ütleb, et neil on bensiinigeneraator, mis annab vett ja sooja nii noortekodule kui Sotsiaalkeskuse Pansionaadile, aga mitte muud elektrit. Söögitegemiseks on Noortekodul matkagrill. Eve ütleb, et paar päeva saab niimoodi hakkama, noortel on huvitav ja saab kriisiolukorda läbi mängida, aga kuna olukord kestab juba neljapäeva õhtust, siis pühapäeval hakkas lastel juba igav. Õnneks elavad kinnises lasteasutuses praegu kuus toredat ja hästikohanenud last ja sestap ei ole sellest ka midagi, et Noortekodu turvauksed praegu kinni ei käi. Kasvatajatega on keerulisem lugu, Saaremaalt käiv kasvataja ei saanudki tööle tulla ja nii peab Eve ise öövahetusse jääma, sest muud üle ei jäägi.

Vallavolikogu liige ja teehooldaja Tõnis Villmäe, kes jälgib riigiteid, kardab, et esmaspäeva õhtuks ei ole saare teed enam üldse läbitavad ja eelkõige katsuvad nad muidugi suuri maanteid lahti hoida, aga tuisk teeb oma töö. Tõnisel ei ole üldse lihtne olnud, töö käib ööpäevaringselt juba teisipäevast saati, vahepeal sai ta 15 tunniga end küll õnneks välja magada. Ta teeb üle saare patrullsõite, vaatab kus on vaja puid teedelt eemaldada, kuhu tehnikat juurde suunata, jälgib tähelepanelikult ilmateateid. Hiiu Lehe telefonikõne ajal oli ta parajasti Leluseljal, et kontrollida, kas koolibuss saab teelt läbi. Koolibussid hakkavad varsti sõitma, sest kooli tulnud lapsed peavad koju saama.

Kõige tähtsam on säilitada rahu

Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütleb, et neil on päris rahulik olnud, mõned väljakutsed seoses murdunud puudega, aga see ei tähenda, et olukord väga hea oleks, sest nad on kaasatud valla kriisikomisjoni töösse ja mõtlevad parajasti, kuidas Kõpu otsa inimestele leevendust tuua. Kui nad algselt arvasid, et kõige suurem probleem saab olema peale murdunud puude näiteks lumme kinnijäänud autod, siis praegu tundub, et kõige suurem mure on ikkagi just see, et mõnel pool pole elektrit juba mitmendat päeva. Oluline on, et inimesed käituksid rahulikult ja mõistlikult ja kui vähegi võimalik, siis püsiksid tuisuga kodus.

Vallavanem Hergo Tasuja arvab, et alles teisipäeval saab kõik elektriühendused taastada ja senikaua peaks mõtlema, kas Kõpu koolikompleksi juures avada laadimispunkt ja viia sinna vett. “Kõpu inimesed küll hoiavad väga kokku ja jagavad oma kohapealseid generaatoreid, aga sellest ei piisa,” ütleb vallavanem. Elektrilevi on nädalavahetusel toonud saarele lisatehnikat, aga tormiga lumes sumbates kõiki liine veel korda ei saa ning tuisk teeb olukorra veel ohtlikumaks. Õige töö saab pihta hakata alles teisipäeval kui tuul vaibub. Aga Saaremaal pidi veel hullem olema.

Post päris igale poole ei jõua

Lõuna-Hiiumaa postiljon Andres Niit ütleb, et kui ta enne elas päev korraga, siis praegu vist minut korraga, kuigi tegelikult on kõik päris hästi läinud. Oksi ja puid on tee peal küll ja eks üldse võiks kergem olla, aga eelmisel nädalal jõudis post igale poole. Laupäeval oli juba keerulisem, sest osa teesid olid kinni. Esmaspäevane tuisk oli juba selline, et näiteks Harju küla merepoolsesse otsa ta sisse sõita ei saanud – teed olid täiesti kinni tuisanud.