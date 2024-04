Tugev tuul ei lasknud kolmapäeva hommikul Kärdlas maanduda hommikusel lennul. Tallinnast 7.40 väljunud lennuk tiirutas mõnda aega Hiiumaa kohal ning otsustas seejärel linna tagasi minna. Tallinnas maandus reisilennuk veidi pärast kella 9. Teisipäeva õhtul ja kolmapäeva hommikul on ära jäänud laevareisid Sõru – Triigi suunal. Alates aprillist on Soela asenduslaevaks Reet, mis on tuule suhtes ka tundlikum.