Tõnis Ülemaantee vähiravi vajab jätku

Toetajate toel vähiravi saanud hiidlase Tõnis Ülemaantee olukord on vaatamata tagasilöökidele paranenud ja mees võtab jõudumööda osa üritustest ning on hakanud taas joonistama.

Möödunud aasta sügisest tuleb Tõnis Ülemaanteel (72) toime tulla sapiteede kasvajaga. See on tema elu jooksul tema tervist kurnanud vähkkasvajatest juba neljas. Kuid uus Tõnise ravi on olnud tulemuslik ja Tõnis on ääretult tänulik, et abikäsi tema elus jätkub.

Tõnise pereliige kirjutas sotsiaalmeedias: „Esimese ravikorra alguses võitles meie isa põletikuga. Tänu dr Suurojale ja tema mees­konnale õnnestus lõpuks raviga algust teha. Aasta lõpus tekkis tagasilöök ja isa veetis jõulud ja aastavahetuse Kärdla haiglas. Jälle võitlus põletikuga. Suur tänu Kärdla haigla mees­konnale hea töö ja pühendumise eest. Uus aasta algas paremini. Näidud on olnud korras ja ravi on saanud teha korrapäraselt.

Hea uudis on see, et kasvaja ei ole suuremaks kasvanud. Seega loodame uuest ravikorrast, et kasvaja hakkab näitama vähenemise märke.“

Tõnis tõdeb, et ta enesetunne on palju parem. Silmist vaatab juba vastu kelmikus ning mõnus naer hakkab kõrva. Juba hakkab figuurist silma, et ta on kosunud. Ka ei kasuta ta enam rulaatorit ning küünar­kargudki võivad mõnikord „ununeda“ . Ühesõnaga – eluisu on tagasi tulnud. Tõnis on nii vapper, et võtab ka jõudumööda osa päevakeskuse tegevustest, samuti tegeleb uuesti, nii kuis rammu parajasti on, vabatahtliku tööga. Samuti on ta otsinud välja oma kunstitarbed, et tegeleda oma harrastuse – joonistamisega.

Samas, kuigi on palju põhjuseid rõõmustamiseks, on vajalik jätkata ravi. Sedasama, mis maksab 6000 eurot kord ning mille eest igakordselt peab Tõnis ise maksma 1500 eurot. Lihtne ei ole seda raha kokku saada, vaja on vähemalt nelja korra summat. Pere ja ta ise on suures lootuses, et uuest ravikorrast saab võita veel talle aega juurde ja pere saab veeta seda koos oma armsa isaga.

Miks just ühel inimesel on nii mitu vähkkasvajat, seda ei oska arstid põhjendada. Küll on võimalik end kaasajal testida ning lasta teha geenianalüüsid, mis annavad aimu, kui suur on vähkkasvaja tõenäosus. Tõnis ise käis seda tegemas ning pereliikmedki lasevad end kontrollida.

Tõnis ütles, et tema peres on lahkunud „sõralise“ haiguse tõttu mitmed tema lähisugulased. Kõik, kes soovivad paljusid hiidlasi aidanud meest toetada, saavad seda teha.

Aitame Tõnis Ülemaanteed

Annetuse saab teha:

Saaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Kontod:

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509

Selgitus: Tõnise Ülemaantee raviks