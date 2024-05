TOIMETISED V | Üksteist lugu Hiiumaa ajaloost jälle kaante vahel

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi (HMS) äsja ilmunud Toimetised V on justkui seiklusraamat, mis viib aastatetaguse maailma sündmuste keskele ja mida kätte võttes tahaks kõik korraga lõpuni lugeda.

Nagu varasemategi toimetiste puhul nii ka seekord peegeldavad lood Hiiumaa kultuuripärandiga seonduvat eri nurkade alt, saatjaks hulk fotosid. HMS juhatuse esimees Dan Lukas tänas väljaande esitlusel autoreid ja andis kohalviibijatele üle Mart Mõniste kujundatud kollasekaanelised trükilõhnalised raamatud.

Kogumikus on kõrvuti aastal 1888 sündinud, esimeses maailmasõjas ja Eesti vabadussõjas osalenud Joosep Rüütelmanni käsikirja põhjal koostatud tekst ja Tiit Madalvee meenutused alates sõja eest põgenemisest kuni treeneriaastateni, ulatudes välja praeguse ajani. Autor jutustab inimestest, kellega elu teda kokku viis ja lõpetab tõdemusega: „Olen praeguseks aru saanud, et on inimesi, keda ei saa asendada.“