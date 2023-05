Suur muusikafestival Hiiumaal, mille keskseks teemaks on Rudolf Tobias ja tema muusika, algab juba 28. mail kell 17. 00 Kärdla kirikus, esmalt loenguga ning seejärel kell 18.00 kontserdiga, mis on kõigile tasuta. Piletita on ka 4. juuni kontsert Käina huvi- ja kultuurikeskuses „The Path and the Traces“.