Tiit Randmaa ei oska kaheksa tundi kontoris passida

Üle 30 aasta bussi- ja turismifirmat pidanud Tiit Randmaa on jäänud bussidega teele, üle elanud kriise ja näinud turistide harjumuste muutumist.

R.V: Mille eest Sulle auraha anti?

Ma ei tea, seda peab teiste käest küsima. Ju siis on midagi märgatud ja eks natuke midagi ole tehtud ka.

A.K: Esitamise juures oli vist ikkagi, et Hiiumaa ettevõtluse edendamise eest. Mitte lihtsalt, et tubli ettevõtja, vaid ikkagi on Hiiumaaga seotud.

Tiit Reisid on ju algusest peale Hiiumaal registreeritud, kuigi esimesed mõned aastad oli nii, et Hiiumaal ei olnud bürood.

R.V: Praegu tegutsed selles mõttes ju Hiiumaal, et kontor on siin, Sa ise oled siin, Su bussid on siin ja teed siin kohapeal reise?

Meil on kaks bürood, üks on Tallinnas ja teine on Hiiumaal. Ma ise olen täiesti paikne alates 2012. aastast. Põhipesa on ikka Hiiumaal, bussijaamas on meie kontor ja me üritame ikkagi seda hiiumaasisest turismi teha ja inimesi Hiiumaale meelitada, kuis vähegi oskame.