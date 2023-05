Tiina Tantsustuudio ja Kärdla osavalla kingitus kõigile emadele

Tiina tantsustuudio juht Tiina Kaev kirjutab, kuidas sel aastal võtavad tema tantsulapsed tantsuaasta kokku emadepäeval kontserdiga Kärdla Kultuurikeskuses.

Kevad on taas kätte jõudnud, mis tähendab seda, et üks tantsuaasta valmistub taas lõppema ja aeg otsi kokku tõmbama hakata. Pea igal kevadel rõõmustavad Tt-stuudio tantsijad hiidlasi mõne suurema kontserdi või etendusega. Sellel korral on stuudio kevadkontsert pühendatud kõigile emadele. Sellel tantsuaastal töötas stuudios 13 erinevat rühma erivanuses huvilistele ja emadepäeva kontserdil saab laval näha pooli nendest ehk Tiina Tantsustuudio põhirühmasid, Kärdla ettevalmistusrühmasid. Emmaste ja Viskoosa ettevalmistusrühmad esitavad oma tantsukesi enda turvalistes saalides emadepäeva- ja lõpupidudel.

Käesolev aasta on XIII noorte tantsupeo aasta ja alates septembrist on Tt-stuudio rühmad usinalt tööd teinud, et suvel saaks joosta Kalevi staadionil tantsumurule. Suur pingutus sai premeeritud ja 48 neidu meie tantsuperest osaleb peol võimlejate ridades. Ka neid kavasid saab emadepäeva kontserdil näha. Kontserdi kava koosneb erinevate žanrite tantsunumbritest: lastetantsudest kuni Eesti rahvatantsu aineliste tantsudeni. Esitusele tuleb esmakordselt ka kahe tubli noore, Agnes Katariina Seliranna ja Hanna Aasma omalooming, mis on esimene suurem katsetus koreograafia maailmas. Peale kontserti sööme emadepäevale kohaselt kringlit ja joome kohvi!

Tiina Kaev

Sündmus on kõigile tasuta, kuid kes soovib anda oma panust ja toetada Tiina Tantsutuudio rühmade osalemist XIII noorte tantsupeol “Sillad”, siis saab seda teha kohapeal, kus on selleks avatud annetuskast. Kontserdi korraldajad on Tiina Tantsustuudio, Kärdla Kultuurikeskus ja MTÜ Tantsumajakas.

Kuna hooaeg on kohe-kohe läbi saamas, on paslik siinkohal teha väike tagasivaade möödunud aastale ja välja tuua mõned toredad tegemised, mis aset leidsid. Nagu juba eelpool mainitud, töötas stuudios kokku 13 rühma: 5 põhirühma, 6 ettevalmistusrühma (Kärdlas, Emmaste lasteaias „Naksitrallid”, lasteaias „Vigri”) ja 2 täiskasvanute rühma (line-tants ja naisvõimlemisrühm „Liine”).

Kokku tantsis hooajal 194 väikest ja suur tantsijat. Lisaks mitmetele esinemistele kodusaare erinevatel sündmustel nagu Hiiumaa eakata sügispidu, Rahvaralli avamine, Hiiumaa võrkpall 100 jne, toimus üht-teist veel. Hooaja peamine eesmärk oli teha korralik ettevalmistus XIII noorte tantsupeoks „Sillad” ja läbida edukalt ülevaatus. Tööd selle nimel tegi 7 koosseisu ja tulemuse üle oli põhjust rõõmustamiseks küll ja küll, sest tantsupeo murule jookseb 6 koosseisu võimlejaid. Stuudiost on esindatud kõik kolm vanusrühma võimlejaid.

Novembri kuus osales Tt-stuudio V rühm, kes on meie kõige vanem põhirühm, rahvusvahelistel festivalidel Autumn Tale Prahas ja Budapestis. Nädalane reis sisaldas nii tantsu kui tutvumist kahe imelise Euroopa pealinnaga. Festivalid olid toredad ja eriti huvitav oli vaadata teiste rahvuste etteasteid, kelledest võib-olla eredamalt jäid meelde oma programmidega Peruu, Mehhiko ja Kõrgõstan, kuna erinesid väga oma tantsukultuurilt ülejäänutest kollektiividest, kes olid erinevad Euroopa rahvad. Nii kui reisilt tagasi, oli samadel tüdrukutel võimalus osaleda tantsijatena Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu aasta Galal Tallinnas Kultuurikatlas, mis oli väärt kogemus ja huvitav elamus.

Mütati talvises metsas ja meisterdati põnevaid asju.

Veebruaris toimus stuudio treeninglaager Palade koolis, kus osales 4 põhirühma. Kolme päeva jooksul omandasid tüdrukud uusi teadmisi ja oskusi väga erinevates eluvaldkondades. Loomulikult erinevates tantsustiilides (show, hip-hop, cheerleading, batchata), aga ka kosmeetikast, juukshooldusest, lõhnateraapiast ja tantsupeo ajaloost. Lisaks mütati talvises metsas ja meisterdati põnevaid asju. Õhtuti veedeti kõik koos toredalt aega mängides ja kuulati vilistlaste pajatusi. Kõige noorematel oli laagripäev märtsis. Nemad tutvusid eesti rahvatantsuga, möllasid saalis mängida ja said samuti meisterdada.

Tiina Kaev

Märtsi lõpus tegid oma debüüdi võistluslaval 1.-2. klassi tüdrukud, kes tantsivad IX põhirühmas, osaledes Koolitantsu festivali maakondlikus voorus Kuressaares. Lisaks tantsimisele tutvusime Maasi linnusega ja vaatasime üle Ö-tähe. Koju sõitsime uhkelt ja rõõmsalt koos tunnustuspreemiaga „Tantsurõõm hoogsas esituses” tantsule „Talverõõmud”. Rõõm oli veel suurem, kui saime teada, et meid oodatakse mõlema tantsuga, millega maakondlikus voorus osalesime ka Pärnusse piirkondlikku vooru. Nii sõitsimegi aprilli alguses Pärnusse ja saime veel ühe toreda reisipäeva ning kuhjaga uusi kogemusi.

Aprilli viimased päevad veetsid Tt-stuudio VII ja VI rühm ning naisvõimlemisrühm „Liine” aga reisides. Nimelt osaleti rahvusvahelisel festivalil Varssavis „Baltic Amber Warsawa 2023”. Neljapäevase reisi jooksul põikasime sisse Baltimaade Versaille lossiks kutsutavasse Rundale lossi, tutvusime Varssavi kuningalossi ja vanalinnaga ning veetsime toredalt aega Varssavi imeilusas rohelusest pakatavas loomaaias. Reisi kolmas päev oli festivali päev. Saime näha palju toredaid ja ägedaid tantsunumbreid ning ise esineda nelja programmiga: noored kaks ja naised kaks korda. Suurel laval oli tantsida väga mõnus, sest meil oli kaasas ka oma fännklubi, kes saalist valjuhäälselt kaasa elas. Rõõm ja ülev meeleolu oli tagasisõiduks kindlustatud, sest noored teenisid oma esitustega ühe I ja teise II koha ning naised suisa kaks I kohta. Öösel reisilt tagasi jõudnud, keksisime järgmisel päeval juba rõõmsalt kodupubliku ees Kärdla päeval. Naistel tuli aga nädala pärast seada sammud Tallinna, sest ette oli vaja tantsida Tallinna Võimlemispeo kava liigijuhile, kes meie tehtud tööd kõrgelt hindas. Nii sõidavad naised juuni alguses Tallinn Võimlemispeole „Õhus on liikumist”.

Aga enne veel, kui saame puhkama minna, ootab ees mitmeid esinemisi ja mis kõige tähtsam XIII noorte tantsupidu „Sillad”, alles siis saame hooajale joone alla tõmmata ja veidi enne uusi väljakutseid hinge tõmmata.

Tiina Kaev

