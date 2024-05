TIHE NÄDALAVAHETUS | Mandrile sõitjail tuli sadamas oodata ligi viis tundi

Esimene sündmusterohke nädalavahetus Hiiumaal tõi kohe kaasa nelja ja poole tunnised ooteajad Heltermaa sadamas, kuna vedaja ei osanud nii suurt külastajahuvi oodata.

Kella poole kuue ajal õhtul oli autodesaba Heltermaa-Kärdla maanteel väljaspool sadama ooteala ligi 800 meetrit pikk, ulatudes peaaegu HMPK puidulaoni välja. Järjekorrast tehtud video kogus sotsiaalmeedias hulga reaktsioone ja kommentaare.

Kärdla elanik Õie Korell kommenteeris, et ka kolm tundi hiljem, veidi enne kella 21 oli järjekord ikka sama pikk.

Sadama-ala sai tühjaks alles peale viimase, kell 22 väljunud laeva lahkumist. TS Laevad andmetel jäi viimasest väljumisest maha üks matkaauto koos haagisega.

Kolmest laevast maha

„Näha on, et nädalavahetused, kus on palju üritusi, jooksutavad praamid täitsa täis,“ nentis järjekorras oodanud Helen Siren. „Praegu ka näha purjetajaid, kalastajaid, krossipoisse, need muule rahvale siis lisaks.“