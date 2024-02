Tennisesõbrad tähistasid vabariigi aastapäeva

24. veebruari varahommikul oli Hiiumaa Spordikeskus siginat-saginat täis – toimumas oli traditsiooniline „Eesti Eest“ nimeline tenniseturniir.

Tore, et meie saarel on väga palju tennise huvilisi ja väga head mängimise võimalused. Külastades tihti ka mandrimaa võistlusi, saame öelda, et nii mõnedki kodumaa kandid on hiidlaste eluolu peale kadedad. Samas on Eestimaa eri paikade tennises ka teistsuguseid erinevusi. Näiteks, kui heita pilk Saaremaa poole, siis neil seal meeldib rammu võtta naine-naise või mees-mehe vastu. Eks meiegi mängi nii, aga lisaks meile meeldib mängida segapaaridena – sellest tulenevalt asus ka sellel korral võistlustulle 16 naist ja 16 meest.