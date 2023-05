Temperatuurid langevad, suurt sadu oodata ei ole

Üks soojalaine on taaskord lõppemas ja ilmad muutuvad vähemalt mõneks ajaks veidi jahedamaks. Eeloleval nädalavahetusel ohustavad sisealasid rannikust eemal öökülmad, kuigi see võimalus on suurem siiski mandril. Arvestatavat vihmasadu siiski kuskilt lähiajal ei paista.