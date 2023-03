Tasuta huviharidus toetab noorte vaimset tervist

Noortele suunatud vaimse tervise nädalal nimetati noorte peamiste muredena kurnatust, meeleolukõikumisi ja kooli­kiusamist.

Vaimse tervise tugi on abivalla­vanem Liisi Mäeumbaia sõnul saarel kättesaadav, kuid killustunud. Lapsevanem Merike Randma arvas, et palju räägitakse seljataga, mis vaimsele tervisele kasuks ei tule. Nõustuti, et psühholoogi poole pöördumist kardetakse. Probleemina toodi välja ka väiksemat sotsiaalset tugivõrgustikku. Vanavanemate asemel toetavad lapsi spetsialistid.

Noortepsühhiaater Rein Luuk rõhutas, et nagu ka muude tervisemuredega, saab aidata neid, kes ise end aidata tahavad. Ta lisas, et kvaliteetne uni ja toitumine on vaimse tervise aluseks. Samuti saab noorte vaimset tervist toetada tasuta huviharidus, millest võib noorel tekkida positiivne sõltuvus. Igal noorel peaks olema turvaline täiskasvanu, kelle poole pöörduda.