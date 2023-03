Tasuja tunnistas valla keerulist rahalist seisu

Tulumaksu enamlaekumine siiski leevendab valla keerulist jooksvat rahalist olukorda, mille tõttu on jäänud tähtajaks tasumata nii mõnigi arve.

Vallavalitsus võttis märtsis kasutusele kogu miljoneurose arveldus­krediidi, kuna rahavoogude mõttes on kuuvahetus olnud keeruline periood, ütles vallavanem Hergo Tasuja neljapäevasel volikogul.

Vallavanema sõnul on prioriteet, et palgad saaksid igal juhul õigeks ajaks makstud.

„See on omakorda tähendanud seda, et meil on jäänud mõningad arved tähtajaks tasumata ja oleme ka märtsis arvelduskrediiti kasutanud,“ selgitas ta.

Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus lisas, et kui märtsi keskel laekus esimene tulumaksusumma, sai vald tasumata arved ära maksta. Tulumaksu laekumine on seejuures korralikult plussis. Näiteks jaanuaris arvestati vallale üksikisiku tulu­maksu 12% enam kui mullu samal kuul. Siirus märkis, et viivitusega tuli ka riigipoolse toetusfondi summa.

Tasuja prognoosis, et iga kuuga läheb seis rahavoogude mõttes paremaks ja loetles makseid, mis lähiajal laekumas. Kauaoodatud Tohvri ehitusprojekti toetusraha 100 000 euro suuruses summas on riigi tugiteenuste keskus suunanud nüüdseks maksmisele. Peagi peaks laekuma ka Kärdla kooli ehituse osaline toetussumma 300 000 eurot.

Märtsis-aprillis kannab kultuuri­ministeerium vallale üle 600 000 eurot Käina kultuurimaja renoveerimistoetusena. Ette kantakse üle ka Paluküla teenindushoone rajamise toetus 450 000 eurot.

„Rahavoogude mõttes parandab see meie seisu ja võiks võimaldada arvelduskrediidist loobumist,“ ütles Tasuja.

Likviidsusprobleemid tekkisid seoses suuremate projektidega, mille toetustega on valla eelarves arvestatud, kuid mille laekumine on veninud. Suurimad neist on valla tänavavalgust21use uuendamise projekt, Tohvri uue hoone ja Kärdla koolimaja ehitus. Kõigi nende tööde eest on vald töövõtjatele maksnud, aga kuna valmimistähtajad on lükkunud, pole toetused veel laekunud.

Veebruari lõpuks pidi rahastus­otsuse tegema tänavavalgustuse projekti toetanud keskkonnainvesteeringute keskus. Abivallavanem Üllar Laid ütles märtsi algul, et selle asemel teatas keskus käimasoleva menetluse peatamisest täiendavateks toiminguteks.