“Tasapisi” – Mägede talu pererahva kõige lemmikum sõna eesti keeles

Laukal Isabella külas asub Mägede talu, kus toimetavad Saksamaalt pärit Christian ja Bea Wittekindt. Hiiumaale tulid nad otsima tõelist, metsikut loodust.

Muru on Mägede talus pikk. Hoovis valitseb kerge segadus. Kahe vana hõbepaju varjus on halliks pleekinud puidust söögilaud. Puude alla on sätitud toolikesi, milles raamatut loetud või niisama istutud. Ühe põõsa all on telk, teise puu taga väike karavan. Pika muru sees paistab peenraid. Mõnedes on rohi rohitud, teistes mitte. Pesus käiakse õue dušinurgas, mille vee kütab soojaks päike. Askeetlik ja parajalt metsik on see elu siin. “Rahulik,” ütlevad Christian ja Bea ise. Füüsilist tööd on küll palju, aga see toobki rahu, usuvad nad.