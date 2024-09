ARVAMUS | Antti Leigri: Suuremõisa on Hiiumaa süda

Juunis kohtusid haridusministeeriumi esindajad Hiiumaa valla juhtidega ja andsid teada, et kutseharidust ootab reform. Haridusminister on sotsiaalmeedia vahendusel teatanud, et kahe aasta pärast suletakse aianduse erialad Hiiumaa Ametikoolis, mis praegu asub Suuremõisas. Sama on ministeerium üle kinnitanud vallavalitsusele saadetud kirjas. Hiiumaa Ametikool kolitakse ministri sõnul välja Suuremõisa lossist, viiakse Kärdlasse ja liidetakse Hiiumaa riigigümnaasiumiga, et anda seal noortele ühist haridust.