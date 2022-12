Tants rahapaja ümber

Kolmapäeval kirjutas Reili Rand, et Riigikogus võeti suure üksmeelega vastu 2023. aasta riigi­eelarve.

Hiiu Lehe andmetel on asi suurest üks­meelest kaugel. Lisaks tigedale sõnasõjale sotsiaalmeedias, kus üksteist üsna otse saamatuteks või rumalateks nimetatakse, kõlavad ka ajakirjanikega jagatud arusaamad erinevalt.

Kõige valusamat kaotust tunnevad Käina kultuurikeskus ja Kõpu vabakool. Kooli asutaja Jesper Parve ütleb isegi, et toetusest, tulgu see kust iganes, sõltub kooli tulevik. Kultuurimaja rahale tuli lihtsalt veel neli tahtjat juurde.

Inimesed ootavad poliitikutelt ainult üht: et nad oleksid neist targemad ja oskaksid teha nii, et lapsed saaksid käia kodu lähedal koolis ning kodulinnad- ja külad välja ei sureks ega laiali laguneks.

Eks poliitikud taha ka, et inimestel oleks hea. Tahaks uskuda, et kunagi neist just sellepärast poliitikud said. Kas tasub neid häältejahtimises kogu aeg süüdistada, ei tea. Sotsiaalmeedias kõlab ka valijate hääl – neil on kehv seda kõike pealt vaadata. Halvim, mis selle sõnasõja peale juhtuda saab, pole mitte see, et keegi valib kellegi asemel kedagi teist, vaid hoopis see, et valima ei mindagi.