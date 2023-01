Tanel Malk: Tenniseklubis tahaksin igal juhul osaline olla

Hiiumaa tennisehuvilised tähistasid laupäeval sportlikult ja pidulikult 35 aastat järjepidevat tegutsemist klubina.

22. jaanuaril 1988. aastal toimus Hiiumaa Tennise­klubi MTÜ asutamiskoosolek, kus 22 tennisesõpra klubi tegutsemise põhimõtetes kokku leppisid. Tänaseks on klubis 84 täis­kasvanud liiget, lisandub 80 last ja noort tennise­sõpra.

Suur samm astuti edasi aastal 2021, kui kõigi klubiliikmete ühise pingutuse tulemusena anti suur panus Hiiumaa tennisehalli valmimisse. Selle kasutamist on juba teist talve täiel rinnal nauditud ja see on nädalavahetustel toonud Hiiumaale külalisi ka turismi madalhooajal. Lisaks tenniseväljakute hooldamisele ja edasiarendamisele Turu tänaval tegeletakse süsteemselt tennisemängu propageerimise, võistluste ja laagrite korraldamise ning tennisehariduse andmisega Hiiumaal.

Klubi 35. aastapäevaks sai üks asutaja ja eestvedaja Tiiu Masing Kultuurkapitali elutööpreemia – paremat ajastust polekski saanud olla. Sünnipäeva jääb meenutama klubi uus logo, mille autor samuti oma kasvandik, Anni Saar. Õnneks ei katkenud tegevused lastega ka siis, kui treener Tiiu Masing oma väljateenitud pensionile jäi – appi tuli oma klubi kasvandik Liisi Maar, kes nüüd tennisearmastust edasi lastesse süstib.

„Kui küsisin, mida Liisi meie tenniseklubi tähtsal päeval soovib, siis tõdes ta, et 35 aastat tagasi sai asutajatel üks igati õige otsus tehtud, ja tulemust – järjepidevat arengut – saab iga klubi liige nüüd nautida. Kujunenud on ühtehoidev ja toimiv, Hiiumaad uhkelt esindav klubi, soovime jätkuvalt tegusaid aastaid,“ kirjutas klubi liige Kristi Linkov sotsiaalmeediasse tehtud juubelipostituses.

Klubi administratiivse poole pealt on Tanel Malk juhatuse liikmena juba varasemalt väga palju panustanud ning nüüd, peale Tiiu pensionile siirdumist, ongi suurim administratiivne töö just tema peal.

„Tiiu teine nimi on olnud Hiiumaa tennis – alati väljakutel, alati trennis ja võistlustel. Mul on seda võimatu järgi teha. Aga väga hea meel, et on klubikaaslased, kes ei oska „ei“ öelda ja on igal hetkel valmis panustama; et juhatuses on inimesed, kes alati abiks; et oleme leidnud klubile toetajad, kes meid aastaid aidanud. Üksi ma nendes suurtes kingades kindlasti hakkama ei saaks,“ rääkis Tanel, meenutades, et kui ta ise 2005. aastal klubisse astus, oli see ajendatud algaja tenniseharrastaja soovist soodsalt mängimas käia. „Täna tähendab klubi minu jaoks ägedat organisatsiooni, kus ma tahaksin igal juhul osaline olla ja ka väljakutset, et viimaste aastate areng jätkuks,“ lisas ta.

Hiiumaa Tenniseklubi 35. sünnipäeva tähistati miniturniiriga Hiiumaa spordikeskuses. Õhtu lõpetas väärikas vastuvõtt, kus löödi kokku klaase, meenutati möödunut ja tehti plaane tulevikuks.