Tänavuse muuseumiöö (MÖÖ) laulab lahti sajaaastane segakoor pealinnast – Raudam.

Kuigi RAUDteeAMetnikest moodustatud segakooris enam raudteelasi ei ole, on koori nimi ikka sama ning koori endised ja praegused lauljad kutsuvad end uhkelt raudamlasteks. Hiiumaal elav raudamlane Jaanika Kuusk ütles, et tal on väga hea meel, et tema koor saarele laulma tuleb: „Veel toredam, et nad tulevad just 20.mail, mil üle Eesti tähistatakse muuseumiööd.“