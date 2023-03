Tallinna lennugraafikut väga palju muuta pole võimalik

Tallinn-Kärdla lennugraafiku hilisemaks muutmisel tuleb kõne alla maksimaalselt 30 minutiline nihe, mis kulub lennuki teenindamisele Kärdlas.

Hiiumaa vallavalitsus ja lennuliini teenindaja Diamond Sky kavatsevad teha Transpordiametile ettepaneku mõnede väljumiste 15-30 minutiliseks muutmiseks. „Kuna muudatused mahuvad hinnapakkumisel määratletud ajavahemikku, siis ka Transpordiamet on eelnimetatud korrektuuriks valmis,“ ütles vallavalitsuse ühistranspordispetsialist Piret Sedrik.

Arstid kasutavad lennukit

Hetkel väljuvad lennud Tallinnast 7.15 ja 17.00 ning Kärdlast 8.00 ja 17.45. Probleemkoht on paljude jaoks just Tallinna reisi õhtune liigvarajane väljumine.

Lennugraafiku muutmise võimaluste juures on suur roll Hiiumaa haiglal, mille mandrilt saarel tööl käivad arstid seda liini kasutavad. Sedriku sõnul saavad muudatused seetõttu olla minimaalsed.

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et lennukit kasutavad igas kuus 15 arsti ja õde. Mõnes kuus on see arv suurem, mõnes väiksem.

Tamme sõnul sõltub lennugraafikust kogu haigla logistika, sest lennukiga tööl käivate meditsiinitöötajate vastuvõtu- ja valveajad peavad klappima ülejäänud haigla töökorraldusega.

Riina Tamm selgitas, et vastuvõtte alustab arst hommikul kell 8.30 ja lõpetab õhtul 16.00. Kui õhtuti tuleks lennuk Tallinnast varem ja lahkuks Kärdlast hiljem, muudaks see Tamme sõnul arstide tööpäevad liigpikaks. Hommikuste lendude ajaga on aga seotud valvearstid, kes lõpetavad Hiiumaal vahetuse ja sõidavad kohe Tallinna tööle.

Häid lahendusi pole

Lennuliiklust häirivad ka halvad ilmad. Eelmisel nädalal kirjutas Hiiu Leht, et kehvade ilmaolude tõttu on jaanuari lõpust alates ära jäänud viis lendu.

Piret Sedrik selgitas, et Hiiumaa lennuväljale ei ole võimalik paigaldada lennukite täppislähenemiseks mõeldud ILS süsteemi, mis võimaldaks lennukil laskuda ilma nähtavuseta 61 m kõrguseni maapinnast. Kärdla lennuväljal kasutusel oleval GNSS süsteemil on selleks piiriks 91 meetrit. Alla selle kõrguse ei ole näiteks madala pilvisuse, udu või lumetormi puhul Kärdlas maanduda.

„Lennuraja pikendamine teoreetiliselt aitaks maandumismiinimumi allapoole, aga arvestades lennuvälja kinnistu suurust, siis ei ole see lähiajal võimalik,“ ütles Sedrik.

Diamond Sky tegevjuht Madis Vanaselja selgitas, et teatud seadmetega lennukil oleks võimalik viia miinimum 76 meetri peale ning maandumismiinimume saakski alla poole tuua ka lennuki rangemate navigatsiooniseadmete nõudega riigihankes, kuid lennukeid, mis selliseid nõudeid täidaksid, on vähe saada või need on väga kallid.

„Kurbusega tuleb tõdeda, et vaadates statistikat ja praktikat on 300 jala piir nähtavusel Kärdla pool üsna tihti päevakorral,“ tõdes Sedrik, et kui viimastel aastatel on ilma tõttu ära jäänud tavaliselt 10-20 reisi, siis möödunud aastal tühistati 30 lendu, neist 6 pöördus maandumata tagasi. Detsembris jäi ära 13 reisi.

Ühistranspordispetsialist selgitas, et kui ilmateate põhjal tundub Kärdlas maandumine võimatu, on lennuvedajal kaks valikut – kas lükata reis edasi, lootes paranemist, või reis tühistada. Tühistades on reisijail võimalus jõuda esimesel võimalusel laeva peale ja seega siiski sama päeva sees kohale. Edasi lükates võib siiski lõpuks tulla tühistamise otsus, kui ilmaolud ei paranegi. Tänane lennuvedaja Diamond Sky on reisi tühistamisel võtnud endale vabatahtlikult kohustuse toimetada reisijad sihtkohta muu transpordiga, st laevale sõidutades, silmas pidades, et nii jõuavad reisijad tõenäoliselt kiiremini kohale. „Õigusruum samas sellist kohustust vedajale ei pane,“ ütles Sedrik.