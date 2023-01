Nüüd see algab. Valimistrall. Esimesed hiigel­plakatid on üles riputatud ja massiivsed puitkonstruktsioonid tänavale veetud. Esimesed „juhuslikud” valimiskõned peetud. Kandidaatidel lipsud sirgeks tõmmatud, kleidid triigitud. Soengud peas ja rõõmsad näod ees. Ajakirjandusel ahjud köevad, millega poliitikutele kuuma anda. Kirjasuled juba ammu teritatud. Esimesed loodki kirjutatud.

On valijaid, kellel silmad juba säravad: „Lõpuks ometi!” Vestlused, arutelud, diskussioonid. Kes on Eestile parim esindaja? Kelle valimine on hääle raiskamine? On valijaid, kes leiavad nüüd tavalisest veelgi rohkem põhjust toriseda. Isegi vihased olla. Kõigi poliitikute peale. Ja selle peale, kui palju raha valimiste peale kulub. On kindlasti ka neid, kellel on ükskõik. Mõni, kes unustabki ära, kui on valimispäev. Mõni, kes päriselt ongi lootuse kaotanud ja arvab, et tema hääl ei muuda midagi. Mõni on kindlasti ka selline, kes varjab ükskõiksuse all hoopis hirmu lolliks jääda ning peab paremaks teha nägu, nagu ta oleks sellest kõigest üle.

Ärge olge ükskõiksed. Arutage ja küsige ja mõelge ja julgege olla rumalate küsimuste küsijad. 41 päeva on veel aega, et kuulata, lugeda ja vaadata. Hiiu Leht aitab omalt poolt kaasa. Oleme juba alates oktoobrist avaldanud arvamuslugude seeriat, kus kandidaadid vastavad erinevatele Hiiumaaga seotud küsimustele. Praegu on teemaks ettevõtlus. Tänases lehes oleme üles loetlenud kõik hiidlastest ja Hiiumaaga seotud kandidaadid. Kindlasti kirjutame valimiste eel poliitikast veel ja erinevate nurkade alt. 9. veebruaril toimub avalik Hiiu Lehe valimisdebatt, kuhu kõik on oodatud. Eriti selliste küsimustega, mida teised keegi ei küsi.

Ärme mõtle, et valimised on nõmedad. Naudime sõitu. Nõme oleks hoopis, kui ei saaks valida. Minul tulevad ilmselt taas­iseseisvumisaja pidulikemad valimised.

Tähelepanu, valmis olla, start!

Piret Eesmaa