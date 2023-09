Suveilmadel ilmselt kriips peal

Eile öösel tuli mandril mõnel pool maha 80–100 mm vihma, mis on kohati kahekordne kuunorm. Sellega võib suve lõppenuks kuulutada.

Rekord oli 102 mm, Pärnu linnas. Nii Keskkonnaagentuuri ametlike andmete kui erailmajaamade andmed näitavad Hiiumaal sama öö sademekogusteks vahemikku 10–30 mm. Üle Eesti liikus tol ööl ka tugev äikesevöönd, mis Hiiumaale ei ulatunud. Sellega võib suve sisuliselt lõppenuks lugeda ja äikesehooaja samuti. Üksikuid äikeseid ja mõnepäevaseid soojalaineid ilmselt ikka tuleb, kuid mitut päeva järjest 25…28°C väga tõenäoliselt mitte. Eelolev nädalalõpp ja uue algus tulevad aga sügisenäolised. On päikest, on tuult ja saab ka vihma.

Täna (15.09) on külm, värskelt tekkinud kõrgrõhkkond püsib kindlalt Eesti kohal. Ilm on sajuta ja enamasti selge, päeval tekib ka üksikuid pilvelaamu, kuid sadu neist ei tule. Puhub nõrk läänekaare tuul. Sooja on päeval 15…17°C.

Laupäeval (16.09) sunnib läänest lähenev madalrõhkkond kõrgrõhkkonda taanduma Venemaale, kuid kõrgrõhkkond ei loovuta positsiooni kergelt ja suudab meie ilma veel sajuta hoida. On päikest, kuid ka pilvelaamu. Rõhuväli muutub pingelisemaks ja lõunakaare tuul pisut tugevneb. Öösel on sooja 10…13°C, rannikust eemal võib veel mõne kraadi madalamale langeda, päeval 16…18°C.

Pühapäeval (17.09) jõuab madalrõhkkond Soome kohale ning see saadab meile sajupilvi. Vihm jõuab kohale hommikupoolikul ning kestab vahelduva eduga õhtuni. Sajukogus ei ole väga suur, jääb ilmselt alla 10 mm. Õhtul avaldab juba mõju läänest lähenev kõrgrõhkkond ning taevas tasapisi selgineb. Tuul puhub esiti lõunakaarest, siis lühiajaliselt läänekaarest ja õhtuks pöördub loodesse. Päeval on puhanguid rannikualadel 16…21 m/s, õhtul hakkab tasapisi nõrgenema. Öösel on sooja 11…13°C, päeval tuulise ja sajuse ilmaga tõuseb maksimaalselt 15°C.

Esmaspäeval (18.09) kandub läänevoolus kõrgrõhkkond Eesti kohale. Meie ilm on päikeseline või vähese pilvisusega ja kuiv. Tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Öösel on soojakraade 8…14°C, päeval 14…17°C.

Teisipäeval (19.09) on enamus päevast veel Venemaale eemalduva kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Pärastlõunal hakkab mõju avaldama läänest lähenev uus aktiivne madalrõhkkond. Sajupilved ja kohatine äike jõuavad tõenäoliselt õhtutundidel. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb, rannikualadel on päeval puhanguid 16…21 m/s. Soojakraade on öösel 9…11°C, rannikust eemal võib langeda 5°C lähedale. Päeval jäävad maksimumiks 15…16°C.

Tänaste andmete kohaselt tulevad järgnevad päevad samuti madalrõhkkondade meelevallas sajused ja tuulised. Seejuures võivad kolmapäeval puhangud ületada 20 m/s. Täpsem info selle kohta juba järgmises lehes.