Suveilma kokkuvõte: keskmisest soojem, päikesearmastajate suvi

Kolm suvekuud tõid Hiiumaale nii ootamatut jahedust, üllatavalt varajast äikest kui ka rekordilist palavust. Kokkuvõtteks jäi suve keskmine temperatuur kõrgemaks kui normijärgne keskmine.

Tänases suveilma kokkuvõttes on ära toodud võrdlused varasemate aastate normidega, suvised miinimumid, maksimumid ja kõiksugu muu ilmaga seotud huvitav info. Esialgu on kuud välja toodud eraldi, aga lõpus ka kõigi kolme keskmised. Peamisteks allikateks on laekunud tähelepanekud, Hiiumaal paiknevad erailmajaamad ja ka keskkonnaagentuuri andmed.

Juuni

Jaanikuu algas kõikjal üle Eesti, sealhulgas Hiiumaal üsna jahedalt. Kimbutasid öökülmad ja nii mõnelgi hävinesid tärganud aiasaadused. Õhutemperatuuri miinimumid registreeriti kõikides ilmajaamades ööl vastu 2. juunit, mil see langes 0…1°C juurde, maapinnal mitu kraadi madalamale. Madalaimad näidud mõõdeti Männamaal, -1,4°C, ning Suuremõisas, 2,1°C. Kuna mul puudub info, kui kõrgel Hiiumaa erailmajaamad maapinnast asuvad, ei oska ka täpselt öelda maapinnatemperatuure, kuid üldiselt on maapinnal 4–6°C külmem kui kahe meetri kõrgusel õhus. Samal ööl näiteks langes mandril Kuusiku ilmajaamas õhutemperatuur -3,3 kraadini, mis oli selle jaama uus juunikuu külmarekord. Seega võib oletada, et sellel ööl ulatusid maapinnal temperatuurid -4…-6 °C juurde. Kuu kõrgeim temperatuur Hiiumaa jaamadest mõõdeti vahetult enne jaanipühi, 21. juunil, kui päeval oli 30,8°C sooja. Õhk oli aga üsna kuiv ning kastepunkt sel päeval jäi 12…13°C vahele. Keskmine temperatuur jaamade lõikes kokkuvõtlikult oli vahemikus 15,6–16,9°C, keskkonnaagentuuri andmeil 16,0°C. Tuleb aga arvestada, et nende võrgustik Hiiumaal on üsna hõre. Ametlik temperatuuri norm juunis oli Ristnas 13,5°C, üle-eestiline keskmine 14,8°C, seega mõlemad said kindlakäeliselt ületatud, kuna valdava osa kuust püsis kõrgrõhkkond, mis hoidis ilma kuiva ja soojana.

Sademete poolest oli juuni üsna kuiv ning sademed jäid kõikjal alla normi. Suurim sademetekogus, 33,03 mm mõõdeti Suuremõisas, väikseim, 10,42 mm, Paladel. Siinkohal on oluline mainida, et kuna kuu vältel oli tegemist lokaalsete sadudega, siis tõenäoliselt on Hiiumaal ka mõni paik, kus ei sadanud terve kuu mitte tilkagi. Äikesepäevi oli Hiiumaa pinnal juunikuus vaid üks, selleks oli 22. juuni. Võimalik, et kusagil oli lokaalseid äikeseid rohkem, aga välgudetektorid neid ei näita. Tugevaid tuulepuhanguid ükski ilmajaam juunikuus Hiiumaale ei näidanud ja ka kasutatavates erajaamadest rohkemat ei nähtud.

Jaanipühad möödusid Hiiumaal ja ka mujal Eestis mõne üksiku hoovihma saatel. Ilm oli soe (päevad üle 20°C), öösiti 12…17°C, rannikualadel mõnel pool veelgi soojem. Tuul oli ka üsna nõrk, mis tõi muidugi välja sääsed.

Juuli

Heinakuu madalaim õhutemperatuur registreeriti Männamaal, ööl vastu 13. juulit, miinimumiks sai 6,6°C, mis maapinnal tõenäoliselt tähendas 2…3°C. Juulikuu maksimaalne õhutemperatuur registreeriti Paladel 17. juulil, kui näit tõusis 26,0°C kraadini. Võrdlusena üle-eestiline miinimum mõõdeti 3,4°C Narvas (10.07) ning maksimum 28,9°C Valgas (16.07). Kuu keskmine õhutemperatuur jäi Hiiumaa jaamades vahemikku 15,5°C (Palade) kuni 17,4°C (Sarve). Üle Eesti keskmine temperatuuri norm 17,3–17,8°C. Kuu keskmine üle Eesti jäi 16,6°C, mis näitab, et ilm oli üle kogu maa juulikuus üsna ühtlase soojusega.

Sademete poolelt tuli kõige vähem vihma kuu jooksul Sarvel – 61,8 mm. Kõige rohkem aga

Männamaal – 112,8 mm. Selline suur erinevus on põhjustatud sellest, et juulis liikus üle Hiiumaa mitmeid lokaalseid sajupilvi. Nende eripära on, et piltlikult öeldes üks küla saab, teine ei saa. Enamik sellest kogusest tuli seal maha 1. juulil, kui sadas 33 mm vihma.

Kuu tugevaim teadaolev tuulepuhang mõõdeti aktiivse ja palju vihma toonud madalrõhkkonna

servas 3. juulil, mil Ristnas oli puhang 22,0 m/s. Äikesepilvede all võis kuu vältel esineda ka tugevamaid pagituuli, kuid teateid ega andmeid selle kohta erajaamadest laekunud pole.

Ühtlasi võib seda, 3. juulil möödunud aktiivset madalrõhkkonda, võtta kui juuli üht põnevamat või ekstreemsemat sündmust Hiiumaal – sadas palju vihma, oli tormituul ja olemine justkui sügisesel ajal. Lisaks oli veel äikest, enamasti Lääne-, Loode- ja Põhja-Hiiumaal.

Äikesepäevi oli Hiiumaal juulikuus teadaolevalt üheksa, neist põnevaim ja ekstreemseim ehk 31. juuli, kui Edela-Hiiumaale jõudis äikeseliin ja liikus seejärel kirde-põhja suunas. Kogu Hiiumaa sellest osa siiski ei saanud.

August

Lõikuskuu maksimaalseks õhutemperatuuriks mõõtsid erailmajaamad 30,5°C, seda Suuremõisas ja 7.augustil. Õhutemperatuuri miinimumiks saadi ööl vastu 13. augustit Männamaal 7,7°C. Temperatuuri keskmised kuu lõikes jäid vahemikku 17,1–18,0°C. Augusti keskmine üle Eesti oli 18°C. Pikaajaline norm on 16,7°C, seega oli august nii Hiiumaal kui mujal Eestis keskmisest kõrgem.

Sademed. Enim sadas augustis Suuremõisas, lausa 179 mm! Suurem osa sellest tuli 29. ja

30. augustil, kokku siis lausa 67 mm. Kõige vähem vihma saanud paik aga ei jäänud ka sugugi kuivale: Nurstes tuli maha 81,77 mm. Suur kõikumine on taaskord põhjustatud sellest, et palju liikus üle ja arenes kohapeal lokaalseid pilvi, mis siis mõni sattus mõnele erailmajaamale peale ja teine mitte. Märkimisväärseimaks sademete hulgaks ööpäevas ja ühtlasi ka üheks olulisemaks ilmasündmuseks augustis Hiiumaal võiks lugeda 24. augusti paduvihma Paladel ja mujal Kirde-Hiiumaal. Palade ilmajaamas sadas paari tunniga alla üle 60 mm vihma, mis on sisuliselt terve kuu norm.

30,8°C mõõdeti suve kõrgeim temperatuur 21. juunil 2,1°C mõõdeti suve madalaim temperatuur Suuremõisas 2. juunil 154–324 mm mõõdeti kõikides Hiiumaa ilmajaamades sademeid

Põhjustajaks oli äkki õhtupoolikul arenenud ja pidevalt uut jõudu saanud rünksajupilv, mis liikus aeglaselt ja põhjustas lisaks paduvihmale ka äikest. Tuule poolest oli kõige tugevam ametlikult mõõdetud tuulepuhang 8. augustil Kõrgessaares, täpsemalt 20,0 m/s. See oli põhjustatud väikesest, kuid kurjast madalrõhkkonnast, mis ei läinud päris üle Eesti, küll aga siit üsna lähedalt. Tormituuled olid lühiajalised ning tõid kaasa parasjagu vihma.

Äikesepäevi oli augustis Hiiumaal teadaolevalt kuus. Nendest ägedaimad kuu keskpaiga äikesed, mil üle Eesti lipsas kiirelt troopiline, niiske ja väga ebastabiilne õhumass, mis tõi üle Eesti kaasa palju pahandust. Hiiumaa pääses üsna kergelt.

Kolm kuud kokku

Suve temperatuuri maksimum 30,8°C mõõdeti 21. juunil. Miinimum 2. juuni öösel Suuremõisas, kui temperatuur langes 2,1°C. Suvekuude keskmine kõikide jaamade lõikes oli 16,06–17,43°C. Üle-eestiline suvekuude keskmine pikaajaline norm on 16,43, selle aasta üle-eestiline tulemus 17,03°C, mis tähendab, et nii Hiiumaal kui mujal oli suvi pikaajalisest keskmisest soojem, kuigi tõsi, mitte igas Hiiumaa ilmajaamas.

Sadas suvekuudel Hiiumaal kokkuvõttes kõikides jaamades vahemikus 154–324 mm. Üle-eestiline keskmine suvekuudel on 218 mm, reaalne tulemus üle maa sel suvel 214 mm. Seega keskmiste järgi justkui parajalt niiske suvi, kuid on paiku, kus see on kuhjaga ületatud ja on kindlasti ka kohti, kus see on tublisti väiksem.

Äikesepäevi oli Hiiumaal sel suvel teadaolevalt kokku 16. Äikesepäevadeks loen päevi, mil kasvõi üks pilv-maa välk puutus detektori võrgustiku andmeil Hiiumaa pinda.

Mida lugeda suve ekstreemseimaks või huvitavamaks ilmastikunähtuseks? See on muidugi maitse asi, kellele mis ilm meeldib. Päikese armastajatele ja rannainimestele oli üsna hea suvi. Ka veetemperatuurid olid pidevalt 20°C ümbruses ja aeg-ajalt mitu kraadi enamgi. Ekstreemsuste ja äikese nautijatele, nagu ma ise näiteks, ei olnud suvi eriti sündmusterohke. Isiklikult pean Hiiumaa huvitavamateks sündmusteks 24. augusti ülitugevat sadu Palade kandis ja 3. juuli tormi – sellise võimsusega torme ei esine sugugi mitte iga aasta juulis.

Lõppsõnaks ütleksin aga, et Hiiumaal oli suvi siiski meeldivalt soe. Oli pikk kuivaperiood, kindlasti ehmatasid juuni alguse tugevad öökülmad, kuid selliseid asju hakkab tulevikus paraku suure tõenäosusega aina tihedamini ette tulema.

Ka september on alanud üsna sajuselt – juba teisel päeval sadas nii mõnelgi pool Lääne-Eestis kuunormi jagu vihma – sajukogused jäid 20–60 mm vahele.