Kätte on jõudmas suvi ja loomulikult on hakanud ilmuma kõigi Hiidlaste lemmik – Suveleht. On hea meel, et peatoimetaja Piret tegi ka sel aastal Püha Lepa Lehele ettepaneku kirjatükkideks. Paremat ei oskagi tahta.Teeme, palju jõuame.