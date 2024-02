Sündinud Eesti sünnipäeval

24.veebruaril tähistavad oma 93ndat sünnipäeva Leida Juhe ja Aino Avasaar – kaks Kärdla vanaprouat, kes mäletavad veel aegu, kui sinimustvalge Eestis enne teist maailmasõda lehvis.

Leida Juhe ja Aino Avasaar on enda kinnitusel mõlemad sünnipäeva pidades ikka meeles hoidnud, et see on tähtis päev ka Eestile. Kuigi oli ka aegu, mil iseseisvast vabariigist ei tohtinud mõeldagi, ammugi lippu heisata. Nüüdsel ajal teevad heisatud lipud, laste ja nende järglaste külaskäigud ning tavalisest pidulikum meeleolu sünnipäevad väga eriliseks.

Aino pisut kahtleb, kas ta on pädev toonasest Eesti ajast rääkima, sest ta oli enda sõnul siis ju laps ja võibolla ei adunud kõike, mis toimus. Kuid ta on kindel, et pühadus- ja isamaalisustunde sai ta kodunt kaasa küll. Ja kui Leida ütleb, et tema sündimise ajaks oli Eesti Vabariik juba 13 aastane, kuuldub hääles uhkusnoote.