Südamega leiutajate saarelt

Tänane on vähemalt mõneks ajaks minu viimane juhtkiri. Üks ring saab korraks täis. Esmaspäevast alustab peatoimetaja kohustustes Raul Vinni. Mina lähen saan vahepeal ühe lapse.

Ka kolm aastat tagasi sai mul Hiiu Lehes samal põhjusel üks ring täis. Hullumeelne on mõelda, mis kõik selle kolme aasta jooksul juhtunud on. Isegi, mis kõik on juhtunud selle pooleteise aasta jooksul, kui tööl tagasi olen olnud. Mitte üksi Hiiu Lehes, tervel Hiiumaal. Elu siin väikesel, väljastpoolt vaadates unisel saarel ei seisa sugugi paigal. Kogu aeg midagi juhtub. Ja kõigest ei jõua kirjutada. Ja vahel on väga kahju, kui midagi ei jõua. Praegugi jääb veel palju asju oma järge ootama.