Sportlased lõid spordiaasta peol tantsu lahti

Möödunud spordiaasta parimatest sai sedakorda enim tunnustust orienteerumine, kuid esile tõusid ka kõrgel tasemel purjetamine, kabe, murdmaajooks ja võrkpall.

Hiiumaa Spordiliit valis parimad rahvahääletuse teel. Tunnustusi jagas ka spordiliit Jõud. Pooltuhat hääletajat tunnistas parimaks tüdrukuks ja poisiks noored orienteerujad, õe ja venna, Mia Esta ning Joosep Esta. Orienteerujaile jagus tiitleid veel. Parim neiu Maria Eller, parim naisseenior Merike Vanjuk, parim meesseenior Toivo Saue, aasta noorte võistkond teatenaiskond koosseisus Marta Maripuu, Maria Eller, Siiri Talts. Aasta noortetreeneriks tunnistati Elo Saue. Parimate jada jätkas Hiiumaa Orienteerujate Klubi korraldatud aasta spordiüritus 61. Jüriööjooks. Tunnusmeene anti üle korraldajate esindajale Eda Tärkile, kelle sõnul ilma klubiliikmete ja toetajateta ei oleks nad nii heal tasemel võistlust suutnud läbi viia. Eelneva taustal loogilise jätkuna noppis ka parima spordiklubi tiitli Hiiumaa Orienteerujate Klubi. “Õnneks orienteerumises tehakse veel vabatahtlikku tööd, tänu sellele jõuame palju,” ütles Eda Tärk klubi tööle tagasi vaadates. “Aitäh ka toetajale, tänu kellele saame toetada oma noori.” Tärk lisas, et orienteerumisneljapäevakute populaarsus on kindlasti tingitud ka sellest, et sinna saavad tulla kõik, kes soovivad. Ning neil osaletaksegi perede ja põlvkondade kaupa, igaüks saab sportida enda eest, endale võimetekohaselt.