SPORT | Fänni nädalalõpp Askus Jetoil kossupoistega lumises Riias

Lahutamatu osa spordist on fännid ja kui neid ei oleks, juhtuks see, mis karmimatel Covidi pandeemia aegadel juhtus. Erinevad pallivõlurid sibasid haudvaikuses mööda väljakuid, tribüünidel oli null inimest ja tasavägine matš nägi välja nagu igaõhtune lõppeva päeva ilmateade – olulise info saad kätte, aga erilist emotsiooni see ei tekita. Õnneks hetkel on tore, et fännid lastakse saali ja see tuleb ju ometigi ära kasutada.