Spordiliidu peasekretäri konkurss luhtus

Hiiumaa spordiliidu uue töötaja, pea­sekretäri leidmiseks korraldatud konkurss eba­õnnestus. Spordiliidu juhatuse esimees Anton Kaljula rääkis, et neljast kandideerijast kaks olid väljastpoolt Hiiumaad, neist üks soovis tagasi saarele tulla. Kaks, kelle haridus­tase vastas nõutule, kutsuti ka vestlus­vooru, kuid mõlemad loobusid peale vestlust. Kaljula ei osanud öelda, mis oli nende loobumise põhjuseks.

Kaljula sõnul tuleb peagi uus konkurss. Järgmisel nädalal peale puhkuselt naasmist on tal esimese asjana kavas sellega tegelema hakata.

Hiiumaa spordiliidule valitakse pea­sekretäri kahel põhjusel. Üks on spordivaldkonna riikliku rahastuse muutus, mis kohustab omavalitsusi sporti panustama võrdses mahus riigiga. Sellega seoses liigub spordispetsialisti töökoht koos rahastusega vallalt spordiliidule. „Nii et spordiliidule tuleb tööd juurde ja tänu sellele, et need rahad vallast tulevad, võtame uue inimese juurde,“ selgitas ta. Teisalt sooviks Kaljula, kes lähiajal jõuab pensioniikka, oma senise juhitöö kellelegi üle anda.